Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині пошкоджені будинки, є поранений

Росіяни знову завдали ударів по Сумщині.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Шосткинщини Сумської області. Через атаки РФ пошкодежні будинки, постраждав чоловік.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 35-річний чоловік. Йому надано необхідну медичну допомогу, лікується постраждалий амбулаторно", — ідеться у повідомленні.

У Шалигинській громаді внаслідок удару БпЛА пошкоджені житлові будинки. У Шосткинській громаді під час збиття ворожих БпЛА постраждала 47-річна жінка. Медичну допомогу їй надали, загрози життю немає.

Також від ворожого влучання зазнало руйнувань одне з підприємств. Працівники не постраждали.

Ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Є влучання не в житловому секторі. Попередньо без постраждалих.