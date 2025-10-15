Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині пошкоджені будинки, є поранений

Росіяни знову завдали ударів по Сумщині.

Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині пошкоджені будинки, є поранений
Фото: Facebook Офісу генпрокурора

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Шосткинщини Сумської області. Через атаки РФ пошкодежні будинки, постраждав чоловік. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 35-річний чоловік. Йому надано необхідну медичну допомогу, лікується постраждалий амбулаторно", — ідеться у повідомленні.

У Шалигинській громаді внаслідок удару БпЛА пошкоджені житлові будинки. У Шосткинській громаді під час збиття ворожих БпЛА постраждала 47-річна жінка. Медичну допомогу їй надали, загрози життю немає.

Також від ворожого влучання зазнало руйнувань одне з підприємств. Працівники не постраждали.

Ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Є влучання не в житловому секторі. Попередньо без постраждалих.
﻿
