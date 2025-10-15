Унаслідок обстрілів РФ на Сумщині пошкоджені будинки, є поранений

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Шосткинщини Сумської області. Через атаки РФ пошкодежні будинки, постраждав чоловік.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу поранений 35-річний чоловік. Йому надано необхідну медичну допомогу, лікується постраждалий амбулаторно", — ідеться у повідомленні.
У Шалигинській громаді внаслідок удару БпЛА пошкоджені житлові будинки. У Шосткинській громаді під час збиття ворожих БпЛА постраждала 47-річна жінка. Медичну допомогу їй надали, загрози життю немає.
Також від ворожого влучання зазнало руйнувань одне з підприємств. Працівники не постраждали.
Ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Є влучання не в житловому секторі. Попередньо без постраждалих.