Шмигаль повідомив про досягнуті на “Рамштайні” домовленості. Зокрема виділено щонайменше $422 млн на ініціативу PURL

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про досягнуті під час засідання у форматі "Рамштайн" домовленості.
Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.
Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн:
- Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
- Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
- Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.
- Ісландія – $4 млн у межах «Данської моделі».
Військова допомога:
- Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
- Чехія – новий пакет на $72 млн
- Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
- Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
- Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.
“Дякую Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі «Рамштайн». Щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату «Рамштайн» за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру”, – написав Шмигаль.