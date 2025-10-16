Шмигаль повідомив про досягнуті на “Рамштайні” домовленості. Зокрема виділено щонайменше $422 млн на ініціативу PURL

Крім того, нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн. Також низка країн оголосила нові пакети військової допомоги.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про досягнуті під час засідання у форматі "Рамштайн" домовленості.

Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.

Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн:

Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.

Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.

Ісландія – $4 млн у межах «Данської моделі».

Військова допомога:

Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.

Чехія – новий пакет на $72 млн

Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.

Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.

Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

“Дякую Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі «Рамштайн». Щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату «Рамштайн» за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру”, – написав Шмигаль.