З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль повідомив про досягнуті на “Рамштайні” домовленості. Зокрема виділено щонайменше $422 млн на ініціативу PURL

Крім того, нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн. Також низка країн оголосила нові пакети військової допомоги.

Шмигаль повідомив про досягнуті на “Рамштайні” домовленості. Зокрема виділено щонайменше $422 млн на ініціативу PURL
Гегсет, Гілі, Шмигаль, Пісторіус, Рютте
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про досягнуті під час засідання у форматі "Рамштайн" домовленості.

Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.

Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Нові внески на закупівлю з української індустрії – $715 млн:

  • Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
  • Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
  • Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.
  • Ісландія – $4 млн у межах «Данської моделі».

Військова допомога:

  • Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
  • Чехія – новий пакет на $72 млн
  • Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
  • Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

“Дякую Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі «Рамштайн». Щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату «Рамштайн» за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру”, – написав Шмигаль.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies