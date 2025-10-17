Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 242 людини, у тому числі 78 дітей.

Ворог за минулу добу поранив 9 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 16 жовтня росіяни поранили 9 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 жовтня.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок. У Райгородку Миколаївської громади поранено 3 людини, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 14 будинків, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і авто; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. У Краматорську обстріляно промзону. У Криницях Новодонецької громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 адмінбудівлі, в Олексієво-Дружківці пошкоджено 13 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 2 — у Дронівці.