З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
Ворог за добу поранив 9 жителів Донеччини

Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 242 людини, у тому числі 78 дітей.

Ворог за добу поранив 9 жителів Донеччини
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Ворог за минулу добу поранив 9 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 жовтня росіяни поранили 9 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 жовтня.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок. У Райгородку Миколаївської громади поранено 3 людини, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 14 будинків, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і авто; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. У Краматорську обстріляно промзону. У Криницях Новодонецької громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 адмінбудівлі, в Олексієво-Дружківці пошкоджено 13 приватних будинків. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю і багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 2 — у Дронівці.
