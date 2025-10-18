Уночі РФ запустила по Україні три ракети "С-300" та 164 ударні БпЛА

Сили ППО уночі знищили 136 зі 164 ударних ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 18 жовтня (з 19:00 17 жовтня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. — рф та 164 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 100 із них – "шахеди", — ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 Силами ППО збито та подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — наголошують у Повітряних силах.