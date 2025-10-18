Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На фронті за добу відбулося 116 боїв

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 2734 дрони-камікадзе та здійснили 3836 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На фронті за добу відбулося 116 боїв
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмових дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Одрадне, Кам’янка та Бологівка.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп’янськ, Петропавлівка та у бік Піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни, триває ще два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир та Зарічне.

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та Виїмка. Одне бойове зіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник двічі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку дев’ять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, десять БпЛА, антену управління та пункт управління БпЛА; також уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БпЛА ворога.

На Олександрівському напрямку агресор 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Новогригорівка та Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі наступав у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.
