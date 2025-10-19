Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
​З початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень, - Генштаб

На Покровському напрямку росіяни здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. 

​З початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень, - Генштаб
Війна з Росією
Фото: Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Стара Гута, Бобилівка, Нововасилівка Сумської області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, противник завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе та в напрямку Дворічанського й Бологівки, ще два боєзіткнення тривають. 

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила одну атаку поблизу населеного пункту Дробишеве, бій триває. 

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру. Чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну невдалу атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні, бій ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. 

На решті напрямків - без змін.
