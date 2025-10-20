Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба: вночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом – залізниця та портові об'єкти

Люди не постраждали. 

Кулеба: вночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом – залізниця та портові об'єкти
наслідки російської атаки
Фото: телеграм Олексія Кулеби

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму телеграмі написав, що  вночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом були залізниця та портові об'єкти.

На Чернігівщині уражена тягова підстанція Укрзалізниці. Вже вночі залізничні енергетики почали усувати руйнування, але ворог скерував БПЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце, тому постраждалих немає. Рух поїздів забезпечили, задіяні резервні тепловози. 

Наслідки російської атаки
Фото: телеграм Олексія Кулеби
Наслідки російської атаки

Ворог також атакував портову інфраструктуру. Пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізували. Працівники порту перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності. 

Наслідки російської атаки
Фото: телеграм Олексія Кулеби
Наслідки російської атаки

Кулеба наголосив, що Росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях, які з'єднують країну, підтримують економіку і забезпечують життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуються відновлювальні роботи.  

"Наше завдання - безпека людей. Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям", – зазначив міністр. 

  • Вночі три російські ракети і 20 дронів влучили у 12 місць.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies