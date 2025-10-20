Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у своєму телеграмі написав, що вночі ворог атакував логістичну інфраструктуру України, під ударом були залізниця та портові об'єкти.

На Чернігівщині уражена тягова підстанція Укрзалізниці. Вже вночі залізничні енергетики почали усувати руйнування, але ворог скерував БПЛА на місце відновних робіт. Завдяки системі моніторингу працівників вчасно відвели у безпечне місце, тому постраждалих немає. Рух поїздів забезпечили, задіяні резервні тепловози.

Фото: телеграм Олексія Кулеби Наслідки російської атаки

Ворог також атакував портову інфраструктуру. Пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізували. Працівники порту перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності.

Фото: телеграм Олексія Кулеби Наслідки російської атаки

Кулеба наголосив, що Росія цілеспрямовано б’є по наших транспортних артеріях, які з'єднують країну, підтримують економіку і забезпечують життя. Але навіть під обстрілами система працює, продовжуються відновлювальні роботи.

"Наше завдання - безпека людей. Вдячний кожному, хто працює на місцях, ліквідовує наслідки та допомагає людям", – зазначив міністр.