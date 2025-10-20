Головне за понеділок, 20 жовтня: понад 170 боєзіткнень, ворожі обстріли енергеооб'єктів

Бойові дії на Донеччині, 174 бойових зіткнення, ворожі обстріли, анонс зустрічі "Коаліції охочих". Яким запам’ятається 1335-й день повномасштабної війни.

Росіяни змінили тактику обстрілів енергеооб'єктів України і намагаються одночасно пошкодити енергосистему у різних регіонах. Це ускладнює оперативне відновлення інфраструктури, заявив у телеефірі заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Якщо раніше під час масованих атак по енергетичних об'єктах ворог намагався уразити все і скрізь, то зараз вони зосереджуються на окремих регіонах та окремих енергооб'єктах", — каже Колісник.

Тактика росіян спрямована на пробиття захисту енергооб'єкта із застосуванням різних засобів ураження. Колісник наголошує, що ворог намагається одночасно знищити як об'єкти генерації, так і елементи системи передачі та розподілу електроенергії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 жовтня відбулося 174 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку відбулось 65 боєзіткнень, на Олександрівському ще 24.

Сьогодні, 20 жовтня, військові Росії запустили КАБи по Полтавській області.

Про наслідки удару офіційно влада не повідомляла. Місцеве видання з посиланням на моніторинговий телеграм-канал повідомило, що ворог запустив дві авіабомби.

Минулого тижня КАБ уперше вдарив по Миколаєву. Керовані авіабомби зазвичай завдають значних ушкоджень на місці удару.

РФ масовано атакувала Павлоградський район, спрямувавши ракети та БпЛА. Відомо про 16 постраждалих, четверо з них у важкому стані.

"У Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них – госпіталізовані. Четверо – "важкі", решта у стані середньої тяжкості. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа", — повідомляє т.в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю в Лондоні. Вона пройде в гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

Про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів MED9 у Порторожі (Словенія), передає "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним, Макрон сказав, що на його думку "дуже добре, що можуть зустрітися для обговорення їхнього двостороннього порядку денного". Але він наголосив, що обговорення України мають відбуватися з українцями. "Якщо вони обговорюватимуть долю України, українці повинні бути присутніми за столом переговорів. Якщо вони обговорюватимуть питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути присутніми за столом переговорів", - зауважив Макрон.

