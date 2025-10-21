Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З Дружківки "Білі янголи" евакуювали трьох дітей
З Дружківки “Білі янголи” евакуювали трьох дітей



З Дружківки “Білі янголи” евакуювали трьох дітей
З Дружківки “Білі янголи” евакуювали трьох дітей
Фото: Поліція Донеччини

Співробітники підрозділу поліції “Білий янгол” евакуювали трьох дітей з Дружківки Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Серед врятованих: 10-річний хлопчик, його 16-річна сестра та ще один малюк, який виїхав разом із мамою і бабусею. Зараз діти та батьки – у безпеці”, - йдеться у повідомленні.

Одна з родин тікає від війни вже вдруге - спершу через бойові дії подружжя залишило Авдіївку, а тепер змушено виїхати з Дружківки. Нещодавно у Костянтинівці чоловік дивом вижив після атаки дрона, коли розвозив товар.

“Не помітили, звідки взявся дрон. Удар був дуже потужний. Дах автівки розворотило, скло винесло. Я якось відчинив двері й побіг ховатися під дерева”, – розповідає чоловік.

Евакуйованих жителів передали волонтерам, які допоможуть людям дістатися до безпечних регіонів країни.
