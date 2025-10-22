Нацгвардію підключили до оборонного маркетплейсу DOT-Chain Defence

Національна гвардія України зможе закуповувати необхідне озброєння та техніку через державний маркетплейс DOT-Chain Defence.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Масштабуємо маркетплейс DOT-Chain Defence на закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії України», — зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки новій постанові військові частини НГУ тепер зможуть замовляти та оперативно отримувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі.

Наразі до системи підключили 130 бригад, які користуються її можливостями.

Маркетплейс запустили у липні цього року.

У пілотному запуску взяли участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу мали замовити FPV-дрони, а згодом – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як працює система