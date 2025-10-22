Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Нацгвардію підключили до оборонного маркетплейсу DOT-Chain Defence

Наразі до системи підключили 130 бригад.

Нацгвардію підключили до оборонного маркетплейсу DOT-Chain Defence
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Національна гвардія України зможе закуповувати необхідне озброєння та техніку через державний маркетплейс DOT-Chain Defence. 

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«Масштабуємо маркетплейс DOT-Chain Defence на закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії України», — зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки новій постанові військові частини НГУ тепер зможуть замовляти та оперативно отримувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі.

Наразі до системи підключили 130 бригад, які користуються її можливостями.

  • Маркетплейс запустили у липні цього року. 
  • У пілотному запуску взяли участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. 
  • На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу мали замовити FPV-дрони, а згодом – і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як працює система

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.
  • Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
  • Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
  • Наприкінці червня Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю.
  • За місяць перед цим Агенція оборонних закіпівель представила оновлену модель закупівель дронів.
