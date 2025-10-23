Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Третій армійський корпус презентує документальний фільм про роботу наземних роботизованих комплексів "NC13"

Такі комплекси вже довели ефективність на полі бою. Вони називають себе кур’єрами війни і «бойовим Glovo».

Третій армійський корпус презентує документальний фільм про роботу наземних роботизованих комплексів "NC13"
Фото: Скриншот відео

Третій армійський корпус презентує документальний фільм, який демонструє роботу першого в Україні експериментального підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" Третьої штурмової бригади.

Про це Lb.ua повідомили військові. 

"Роботизовані комплекси вже довели ефективність на полі бою. Вони називають себе кур’єрами війни і «бойовим Glovo». Закривають до 80% логістичних завдань і, відштурмувавши десятки посадок, перенесли бойовий досвід у роботу з роботами", - йдеться в повідомленні. 

У фільмі показано першу в історії "роботизовану диверсію" - унікальні кадри операції, в ході якої вперше підрив ворожої переправи був виконаний виключно засобами НРК. Також показано, як на базі підрозділу функціонує власна лабораторія-майстерня, де фахівці власноруч ремонтують та модернізують наземні комплекси. Це дозволяє оперативно вдосконалювати машини під потреби передової;

Бійці «NC13» використовують НРК для розгортання масштабних мінних загороджень, перевезення тон боєкомплекту, влаштування засідок та знищення ворога за допомогою НРК-камікадзе.
