Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували керованими авіабомбами (КАБами) Індустріальний район Харкова. Станом на зараз відомо вже про десятьох поранених. Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та ДСНС.
Синєгубов розповів, що близько 11.00 армія Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Зафіксовано 6 влучань в Індустріальному районі.
Травмовані, зокрема, чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років.
Троє людей госпіталізовані, зокрема один чоловік – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.
Горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв.м. Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.
- Нещодавно росіяни пошкодили у Харкові дитячий садок, коли там були діти.