Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Росіяни атакували КАБами Харків. Кількість поранених збільшилася до 10 (оновлено)

Ворог застосував авіабомби по Індустріальному району міста. 

Росіяни атакували КАБами Харків. Кількість поранених збільшилася до 10 (оновлено)
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували керованими авіабомбами (КАБами) Індустріальний район Харкова. Станом на зараз відомо вже про десятьох поранених. Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та ДСНС.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського обстрілу

Синєгубов розповів, що близько 11.00 армія Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Зафіксовано 6 влучань в Індустріальному районі. 

Травмовані, зокрема, чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років.

Троє людей госпіталізовані, зокрема один чоловік – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. 

наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА
наслідки російського обстрілу

Горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв.м. Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

Станом на 11:57 було відомо про 6 постраждалих. Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. 

Раніше розповідали, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу. Одну постраждалю людини госпіталізували. 
