Сьогодні, 24 жовтня, російські війська атакували керованими авіабомбами (КАБами) Індустріальний район Харкова. Станом на зараз відомо вже про десятьох поранених. Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та ДСНС.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського обстрілу

Синєгубов розповів, що близько 11.00 армія Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Зафіксовано 6 влучань в Індустріальному районі.

Травмовані, зокрема, чоловіки 34, 36, 54, 61 років, гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років.

Троє людей госпіталізовані, зокрема один чоловік – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Фото: Харківська ОВА наслідки російського обстрілу

Горіли 2 гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 кв.м. Через інші влучання пошкоджені складські будівлі приватного підприємства.

Станом на 11:57 було відомо про 6 постраждалих. Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Раніше розповідали, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу. Одну постраждалю людини госпіталізували.