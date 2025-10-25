Четверо загиблих і понад двадцять поранених — наслідки нових російських атак на Київ та Дніпропетровщину

РФ атакувала Київ та Дніпропетровщину ракетами і дронами.

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили чергові масовані удари по території України. Унаслідок атак загинули четверо людей — один у Києві та троє на Дніпропетровщині, ще понад двадцять отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Близько 4:00 ранку ворог завдав ракетного удару по столиці. Пошкодження зафіксовано у трьох районах — Дніпровському, Деснянському та Дарницькому.

У Деснянському районі загинула одна людина, дев’ятеро мешканців постраждали, троє з них госпіталізовані. У цьому ж районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено десятки автомобілів.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибито вікна у 12 житлових будинках і дитячому садку, у Дарницькому — пошкоджено багатоповерхівку.

Також уночі під ракетний удар потрапила Петропавлівська громада Синельниківського району. Там загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранені, зруйновано цивільну інфраструктуру та пошкоджено автомобілі.

У Маломихайлівській громаді внаслідок атаки FPV-дроном поранено жінку. У Покровській громаді пошкоджено приватний будинок і господарську споруду, у Павлоградському районі — інфраструктурні об’єкти. У Нікополі ворог обстріляв місто зі ствольної артилерії, зруйнувавши гараж і машину.

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів російських військових проти мирного населення за статтею 438 Кримінального кодексу України.