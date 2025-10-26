Росіяни скинули КАБ по Рівнопіллю на Запоріжжі, є жертви

Унаслідок російського обстрілу по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинула одна людина, ще одна — поранена.
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одна людина поранена, одна — загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду", — інформує Федоров.
Росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю. Відомо, що 63-річний чоловік загинув, у іншого постраждалого — контузія.
- Упродовж доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Без постраждалих.