Росіяни скинули КАБ по Рівнопіллю на Запоріжжі, є жертви

Під ударом окупантів попинилася Гуляйпільська громада.

Унаслідок російського обстрілу по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинула одна людина, ще одна — поранена.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина поранена, одна — загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду", — інформує Федоров.

Росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю. Відомо, що 63-річний чоловік загинув, у іншого постраждалого — контузія.