Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

Росіяни скинули КАБ по Рівнопіллю на Запоріжжі, є жертви

Під ударом окупантів попинилася Гуляйпільська громада.

Росіяни скинули КАБ по Рівнопіллю на Запоріжжі, є жертви
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського обстрілу по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинула одна людина, ще одна — поранена.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина поранена, одна — загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйпільську громаду", — інформує Федоров. 

Росіяни керованими авіабомбами ударили по Рівнопіллю. Відомо, що 63-річний чоловік загинув, у  іншого постраждалого — контузія. 
