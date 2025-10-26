Головне за неділю, 26 жовтня: удар по мікроавтобусу на Сумщині, 110 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на Білгородське водосховище в Росії. Яким запам’ятається 1341-й день повномасштабної війни.

Російський дрон влучив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині.

За словами керівника ОВА Олега Григорова, ворог прицільно атакував пасажирський транспорт.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка і 13 поранених.

"Ще в машині швидкої медики розпочали реанімаційні заходи, однак травми були надто тяжкими – врятувати його не вдалося. Щирі співчуття близьким загиблого. Крім того, медики зафіксували звернення ще однієї постраждалої. На цю мить від удару російського безпілотника по мікроавтобусу загинув один чоловік, ще 13 людей поранені", - підсумував очільник області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 жовтня відбулося 110 бойових зіткнень.

28 російських атак припали на Покровський напрямок.

На Південно-Слобожанському ворог 18 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

Станом на 16:00 роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі Києва було завершено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також повністю завершені роботи і на двох інших локаціях, які зазнали ураження 25 жовтня.

З візитом до України прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич.

Анушич у соцмережі Х розповів, що пробуде з візитом в Україні два дні. У нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським солдатам та всім жертвам російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, а Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", - написав міністр.

Удари українських дронів пошкодили дамбу Білгородського водосховища, через що виникла загроза затоплення позицій російських військ, пише телеграм-канал NEXTA Live.

Вибухи пролунали в районі села Графівка, де вода почала активно прориватися через пошкоджену ділянку. До ранку рівень води впав більш ніж на метр, а потік прорвався нижче за течією річки Сіверський Донець.

Унаслідок цього підтоплені бліндажі російських окупантів. Під загрозою опинилися підрозділи

Удар по дамбі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ.

