Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині, є поранений

Ворог вдарив зі ствольної артилерії по місту.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Через російські обстріли по місту Костянтинівка постраждав цивільний. Також є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.

"Унаслідок чергових ворожих обстрілів зі ствольної артилерії по Костянтинівці постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення", — ідеться у повідомленні.

В одному з районів міста зафіксовано пошкодження будівлі насосної станції. 

Згодом окупанти завдали повторного удару по місту. Унаслідок обстрілу поранення отримала одна особа. Потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці. 

Також пошкоджено багатоквартирний будинок. 
