Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині, є поранений

Через російські обстріли по місту Костянтинівка постраждав цивільний. Також є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє начальник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.
"Унаслідок чергових ворожих обстрілів зі ствольної артилерії по Костянтинівці постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення", — ідеться у повідомленні.
В одному з районів міста зафіксовано пошкодження будівлі насосної станції.
Згодом окупанти завдали повторного удару по місту. Унаслідок обстрілу поранення отримала одна особа. Потерпілий самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні у місті Дружківці.
Також пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Удень 27 жовтня армія РФ здійснила два авіаційні удари по Костянтинівці Донецької області, пошкоджені житлові будинки.