“Ланцет” вдарив по автівці українських бійців ППО, з якими були репортери. Один військовий загинув. Інший отримав важке поранення.

Знімальна група видання Die Welt отримала поранення внаслідок атаки російського дрона.

Про це повідомив репортер Ібрагім Набер у соцмережах.

“Під час зйомок з українським підрозділом ППО наша команда потрапила під атаку російського безпілотника “Ланцет”, спрямовану на український екіпаж, з яким ми були. Один з трьох солдатів, Костянтин, загинув; інший, Ігор, був настільки важко поранений, що йому довелося ампутувати одну ногу. Мої думки з ними та їхніми родинами. Ми розпочали збір коштів для підтримки тривалої та складної реабілітації Ігоря – будь-яка допомога буде дуже важливою”, – написав Набер.

Він зазначив, що російський удар стався на сході України, приблизно за 25-30 кілометрів за (розмитою) лінією фронту.

“Ми були за кілька метрів від екіпажу з трьох осіб, коли безпілотник врізався – ми щойно закінчили інтерв'ю з Костянтином. Солдати, як і незліченну кількість ночей раніше, були на чергуванні, збиваючи далекобійні безпілотники, які Росія використовує для атак на українські міста. Вони врятували багато життів – перш ніж їх атакували”, написав Набер.

Відомо, що оператор знімальної групи зазнав осколкового поранення, продюсер групи та Набер отримали легкі травми.