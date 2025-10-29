Головне за ніч та ранок середи, 29 жовтня: майже 150 боєзіткнень, удар по Чернігову, наслідки вибуху в Хмельницькому

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, атака дронів на Росії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Близько третини з них (45) - на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

Сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три ворожі артилерійські системи.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1150 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали близько 1 139 900 солдатів.

Армія Росії вранці 29 жовтня атакувала об’єкт інфраструктури в Чернігові.

За попередніми даними, для атаки окупанти використали “шахед”.

В ОВА уточнили, що, за попередніми даними, минулося без поранених. Влучання дрона відбулося в центрі міста.

Ворог також пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури на Одещині.

Уночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.

ППО знешкодила 93 безпілотники.

У Хмельницькому під завалами будинку, пошкодженого вибухом 28 жовтня, знайдені тіла жінки і чоловіка. О 02:24 виявили тіло громадянки 1973 року народження, о 05:12 – громадянина 1983 року народження.

Причину смерті встановить експертиза.

"До розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників-верхолазів ГМРЦ та відділення спеціального призначення «ДЕЛЬТА». Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно", – повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Відомо, що постраждали ще п'ять людей, розповів мер Олександр Симчишин.

Місцева влада розглядає витік газу як ймовірну причину вибуху. Проте поки розглядаються й інші версії.

У ніч на 29 жовтня низка російських регіонів, включно з Москвою, опинилися під атакою безпілотників.

Як пише "РБК-Україна", в Ульяновській області після вибухів горіла нафтобаза. У Ставропольському краї удари було спрямовано на підприємство "Ставролен" у Будьоновську, яке виробляє хімічну продукцію.

Також від БПЛА відбивалася Москва, аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський" обмежували роботу. Летовища зачинялися і в інших містах – Владикавказі, Грозному, Самарі.

Російське міноборони стверджує, що "збило" 100 безпілотників над Брянською областю, Калузькою, Бєлгородською, Краснодарським краєм, Московською областю, Орловською, Уляьнівською областями, Республікою Марій Ел, Ставропольським краєм, Курською, Смоленською, Тульською областями і Кримом.

На території Кемеровської області 25 жовтня 2025 року вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Владімірович, передає ГУР Міноборони України.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН “Оберег” управління Росгвардії по Кемеровській області.

“Оберег” — один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині.

ГУР зазначає, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з “Оберегу” та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.

Американське медіа NBC News отримало від членів Конгресу США інформацію щодо останнього звіту розвідки, відповідно до якого наразі немає ознак здатності Росії досягти компромісу щодо війни в Україні.

Аналітики розвідувальних служб вказують на те, що російський диктатор Путін ще більш затято, ніж раніше, зосереджений на продовженні агресії. У Кремлі вважають, що на тлі значних людських втрат і економічних проблем захоплення української землі та просування російських наративів мають виправдати усі негативні наслідки війни.

У Білому домі відмовилися коментувати звіт розвідки, нагадавши, що президент Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що час зупинити вбивства та досягти угоди щодо завершення війни, для чого запровадив величезні санкції проти російських нафтових компаній".

