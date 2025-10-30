Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Свириденко: Росія продовжує системний енергетичний терор, щоб занурити Україну в темряву

Під ударом Івано-Франківська, Хмельницька, Київська і Запорізька області. 

Свириденко: Росія продовжує системний енергетичний терор, щоб занурити Україну в темряву
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Уночі та вранці 30 жовтня Росія масовано атакувала енергообʼєкти у чотирьох областях України ракетами та дронами. Під ударом були Івано-Франківська, Хмельницька, Київська і Запорізька області.

Про це Свириденко написала у Телеграмі.

"Вночі Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та дронами, знову цілили по наших енергообʼєктах. Під ударом Івано-Франківська, Хмельницька, Київська і Запорізька області", — зазначила Свириденко.

У Борисполі пошкоджені будинки, згоріли автівки, є постраждала.

У Запоріжжі ворог поцілив у гуртожиток і об’єкти інфраструктури. Постраждали 17 людей, серед них — шестеро дітей віком від трьох до шести років.

"Росія продовжує системний енергетичний терор — б’є по життю, гідності й теплу українців напередодні зими. Її мета — занурити Україну в темряву. Наша — зберегти світло", — зазначає  Свириденко.

Вона наголошує, щоб зупинити терор, потрібні більше систем ППО, посилення санкцій і максимальний тиск на агресора.

"Україна робить усе, щоб захистити своїх людей. Світ має зробити все, щоб зупинити Росію", — наголосила Свириденко.

  • Також у Львівській та Вінницькій області від атаки РФ постраждали об'єкти енергетики. На Вінниччині є постраждалі. 
﻿
