В Івано-Франківській області постраждали два домогосподарства

Поранених немає, повідомили в ОВА.

На світанку Росія атакувала критичну інфраструктуру Прикарпаття. Працювала ППО. Інформації про поранених станом на зараз немає, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Незначних ушкоджень зазнали два домогосподарства. Через масовану атаку введено аварійні вимкнення світла.

“Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків”, – повідомила Онищук.

Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Раніше в соцмережах повідомляли про атаку на енергетику Прикарпаття. Під удар потрапили енергетичні об'єкти і в інших областях. По країні застосували відключення світла.