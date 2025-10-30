Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
В Івано-Франківській області постраждали два домогосподарства

Поранених немає, повідомили в ОВА. 

В Івано-Франківській області постраждали два домогосподарства
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

На світанку Росія атакувала критичну інфраструктуру Прикарпаття. Працювала ППО. Інформації про поранених станом на зараз немає, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

Незначних ушкоджень зазнали два домогосподарства. Через масовану атаку введено аварійні вимкнення світла.

“Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків”, – повідомила Онищук.

Вона закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Раніше в соцмережах повідомляли про атаку на енергетику Прикарпаття. Під удар потрапили енергетичні об'єкти і в інших областях. По країні застосували відключення світла.  
