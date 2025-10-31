МАГАТЕ: під час вчорашнього удару постраждали критично важливі для ядерної безпеки України станції

Це вплинуло на роботу одразу трьох АЕС. Четверта станція – ЗАЕС – від початку окупації не функціонує повноцінно.

Рано вранці 30 жовтня під час російської атаки по енергетиці в Україні було пошкоджено підстанції, що є критично важливими для ядерної безпеки. Про це повідомили в МАГАТЕ.

Експерти агентства на Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС повідомили, що вони втратили доступ до однієї з зовнішніх ліній електропередач. А команда МАГАТЕ на Рівненській атомній енергостанції проінформувала про зниження потужності двох із чотирьох блоків – на прохання оператора мережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними та постійно присутніми", – сказав Генеральний директор Гроссі.

Агентство повідомило про продовження зусиль з відновлення лінії 330 кВТ Феросплавна-1 Запорізької АЕС. Минулого тижня там виявили нове пошкодження лінії.

ЗАЕС місяць перебувала в блекауті і живилася від дизельних генераторів. Під час ремонтних робіт з відновлення зовнішнього електропостачання станції МАГАТЕ підтвердило виявлення додаткових пошкоджень резервної лінії Феросплавна-1, розташованої приблизно за 1,8 кілометра від розподільчої підстанції Запорізької теплоелектростанції.