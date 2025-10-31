Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: українська розвідка зібрала детальну інформацію про місцезнаходження дітей, викрадених Росією

Списки передадуть партнерам.

Зеленський: українська розвідка зібрала детальну інформацію про місцезнаходження дітей, викрадених Росією
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Служба зовнішньої розвідки зібрала інформацію про місцезнаходження викрадених Росією українських дітей.

Про це у вечірньому відеозверненні 31 жовтня повідомив Володимир Зеленський.

«Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією. Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути», - сказав глава держави.

Президент додав, що це «чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси». 

За словами Зеленського, перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – «буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають».
﻿
