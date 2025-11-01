Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
МЗС України закликало партнерів до санкцій проти "Росатому" після атак РФ на підстанції українських АЕС

Відомство зазначило, що ці підстанції критично важливі для ядерної безпеки. Водночас є підстави вважати, що до планування цих атак залучені представники "Росатому".

МЗС України закликало партнерів до санкцій проти "Росатому" після атак РФ на підстанції українських АЕС
Південно-Українська АЕС
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує цілеспрямовані удари РФ по підстанціях, від стабільного функціонування яких залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.

Відомство зазначає, що ці об’єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України.

Вперше після 12 грудня 2024 року – дати, коли Рада керуючих МАГАТЕ абсолютною більшістю ухвалила резолюцію GOV/2024/73, що підкреслює пряму загрозу ядерній безпеці та фізичній ядерній безпеці від ударів по інфраструктурі зовнішнього електроживлення АЕС, – Росія знову здійснила прицільні атаки саме по таких підстанціях.

МАГАТЕ повідомило, що внаслідок ранкової військової активності 30 жовтня цього року було пошкоджено підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення АЕС. Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене в оновленні Генерального директора Агентства.

МЗС зазначає, що цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, від яких безпосередньо залежить безпечна експлуатація ядерних установок, мають ознаки ядерного тероризму, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права – зокрема принципи розрізнення та пропорційності.

Такі дії несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ – насамперед із четвертим принципом щодо обов’язковості надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

З огляду на характер цілевизначення, послідовність ураження вузлових підстанцій і відповідність обраних цілей схемам зовнішнього електроживлення АЕС, є підстави вважати, що до планування цих атак залучені представники російських державних енергетичних компаній, зокрема державної корпорації "Росатом".

Така участь із використанням спеціальних технічних даних свідчить про співучасть у діях, що мають ознаки ядерного тероризму та грубого порушення міжнародного гуманітарного права.

Україна наполягає на притягненні Російської Федерації, а також причетних посадових осіб і корпоративних структур до відповідальності в національних та міжнародних юрисдикціях.

“Закликаємо партнерів істотно посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації "Росатом" та афілійованих структур, забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері та посилити експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору РФ”, – йдеться в заяві МЗС України.
