Зеленський заявив про виконання домовленостей з Німеччиною щодо систем Patriots

Пускова установка системи Patriot PAC-2
Фото: idf.il

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення Patriots в українській ППО. Про це йдеться у його зверненні.

“Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору”, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що посилення ППО готувалося протягом певного часу і тепер досягнуті домовленості виконано. 

“Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну”, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українські можливості зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. 

“Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати”, – додав він.

  • У серпні стало відомо, що Норвегія спільно з Німеччиною купить для України дві системи Patriot.
  • У жовтні стало відомо, що Україна готує контракт на придбання 25 систем ППО Patriot. Їх отримуватимуть щороку: різну кількість у різні роки. 25 систем – це конкретний запит від Повітряних сил України. Зеленський тоді повідомив, що частина з них потрібна якнайшвидше, а решта буде довгостроковою гарантією безпеки.
  • На виробництво Patriot є черга з різних країн, що уклали контракти. Президент Дональд Трамп зможе змінити порядок черги, якщо буде політична воля. Головним джерелом коштів для купівлі систем Україна бачить заморожені активи Росії. 
