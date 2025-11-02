Зеленський заявив про виконання домовленостей з Німеччиною щодо систем Patriots

"Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору".

Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення Patriots в українській ППО. Про це йдеться у його зверненні.

“Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору”, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що посилення ППО готувалося протягом певного часу і тепер досягнуті домовленості виконано.

“Російські удари з повітря – це головна ставка Путіна в цій війні, саме терором він хоче компенсувати нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі. Тому кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни, на яке ми всі чекаємо. Чим менше буде вдаватися Росії, тим більшим буде її мотив завершити війну”, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що українські можливості зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно.

“Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати”, – додав він.