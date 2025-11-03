Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Україні до 15 років ув'язнення засудили ще 11 зрадників, які воювали на боці російських окупантів

Бойовиків взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

В Україні засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна одинадцятьох зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони України на Донеччині та Луганщині. Вони потрапили у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Засуджені — жителі тимчасово окупованих територій, які добровільно вступили до лав збройних формувань рф. Серед них — кулеметник з 125-го стрілецького полку, що обстрілював позиції ЗСУ на Херсонщині, а згодом облаштовував укріплення поблизу Іванівки на Донеччині.

П’ятеро інших служили у 5-й мотострілецькій бригаді та підрозділах 1-го армійського корпусу рф, де брали участь у спробах захоплення Курахового. 

Ще троє приєдналися до 123-ї мотострілецької бригади, облаштовуючи вогневі позиції окупантів на території Лисичанського нафтопереробного заводу.

Останні двоє були бійцями 85-ї та 7-ї мотострілецьких бригад рф — один із них, колишній в’язень, воював поблизу Федорівки, інший — штурмував позиції українських захисників біля Верхньокам’янського.

Суд визнав їх винними за статтями:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада),
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.
﻿
