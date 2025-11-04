На Харківщині росіяни вбили дронами двох цивільних з собакою, які рухалися дорогою під білим прапором (доповнено)

На Харківщині росіяни вбили дронами двох цивільних з собакою, які рухалися дорогою під білим прапором.

Про це повідомила 77-ма окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України.

Воєнний злочин росіяни скоїли 3 листопада у населеному пункті Кругляківка.

За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

Доповнено. Прокуратура ініціювала розслідування. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України)

За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці.

Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій. Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення.