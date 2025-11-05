СБУ затримала співробітника СТО, який коригував удари росіян по енергооб'єктах Києва

На Київщині Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної групи ФСБ Росії, яку було викрито навесні. Зловмисники коригували ракетно-дронові атаки росіян по Києву.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований ФСБ 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування.

Чоловік шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах і потрапив у поле зору росіян. За інструкцією ФСБ він збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столиці, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних "цілей" ворога були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва.

Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.

У затриманого вилучилио телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.