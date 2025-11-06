У Києві чоловік кинув страйкбольну гранату у торговельному центрі

Поліція Києва повідомила про затримання чоловіка, який ввечері у середу спричинив вибух в одному зі столичних торговельних центрів.

За словами правоохоронців, 39-річний громадянин зайшов до приміщення магазину в Оболонському районі напідпитку та почав конфліктувати зі співробітниками закладу. У ході сварки він дістав страйкбольну гранату та кинув її, внаслідок чого снаряд здетонував.

На щастя, потерпілих немає, на місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. П'яного зловмисника затримали, вирішується питання правової кваліфікації його дій.