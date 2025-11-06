Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
До лікарні звернулись троє мешканців Херсонщини, які постраждали цього тижня від атак РФ

Всі вони постраждали у Білозерці.

До лікарні звернулись троє мешканців Херсонщини, які постраждали цього тижня від атак РФ
Швидка допомога

Подружжя з Білозерки Херсонської області, яке постраждало через російський обстріл 2 листопада, звернулось до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Херcонської ОВА.

“У 65-річного чоловіка та 60-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку”, - йдеться у повідомленні. 

Обох потерпілих внаслідок атаки окупантів госпіталізували.

Також до лікарні звернувся 59-річний житель Білозерки, який постраждав через російську атаку 3-го листопада. 

У нього - мінно-вибухова травма та струс головного мозку, його також шпиталізували.
