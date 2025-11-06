До лікарні звернулись троє мешканців Херсонщини, які постраждали цього тижня від атак РФ

Подружжя з Білозерки Херсонської області, яке постраждало через російський обстріл 2 листопада, звернулось до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Херcонської ОВА.
“У 65-річного чоловіка та 60-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку”, - йдеться у повідомленні.
Обох потерпілих внаслідок атаки окупантів госпіталізували.
Також до лікарні звернувся 59-річний житель Білозерки, який постраждав через російську атаку 3-го листопада.
У нього - мінно-вибухова травма та струс головного мозку, його також шпиталізували.