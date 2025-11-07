Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний культурний продукт

Він триватиме до моменту припинення російської окупації.

У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний культурний продукт
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська

У Дніпрі виконком міської ради ухвалив рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Рішення ухвалили за ініціативою Івановської та жителів міста. Як пояснили в апараті мовного омбудсмана, документ спрямований на захист українського інформаційного простору від гібридних впливів РФ і подолання наслідків тривалої русифікації.

«До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється», — ідеться у рішенні виконкому.

Івановська наголосила, що «таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни». 

«Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії», - додала омбусманка.
