Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Сибіга про нічну атаку РФ: Путін має опинитися на лаві підсудних спеціального трибуналу

Глава українського МЗС закликав до тиску на Росію.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку РФ по Україні і закликав до посилення тиску на Путіна.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Росія здійснила масовану нічну атаку – 450 дронів і 45 ракет, зокрема балістичних, унаслідок якої загинули щонайменше двоє людей і ще одинадцятеро, серед них двоє дітей, дістали поранення", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що російські удари знову були спрямовані проти мирного життя людей. Росіяни позбавили громади електроенергії, води та опалення, знищили критичну інфраструктуру й пошкодили залізничні мережі.

"Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна тривала – окрім Росії. Путін продовжує терор, бо досі вірить, що може перемогти та уникнути відповідальності за всі скоєні злочини. Щоб покласти край цій війні, потрібен достатній міжнародний тиск, який змусить Путіна зупинитися", — додає глава української дипломатії.

Андрій Сибіга наголошує, що війна закінчиться тоді, "коли ми позбавимо Росію енергетичних доходів, послабимо її військову машину завдяки далекобійним ударам та зруйнуємо ілюзії Путіна, що його терор може привести його куди-небудь, окрім лави підсудних спеціального трибуналу".
