Війна

Сили ППО знищили 415 із 503 ворожих повітряних цілей

Основні напрямки російського удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Сили ППО знищили 415 із 503 ворожих повітряних цілей
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 8 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу45 ракет (із них – 32 "балістика") та  458 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди"):

  • 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим);
  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф);
  • 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф);
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф);
  • 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

Основні напрямки ворожого удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей:

Фото: повітряні сили ЗСУ

  • 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 9 ракет різних типів.

Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.

Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.
﻿
