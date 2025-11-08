РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині

Уночі 8 листопада російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. Через влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару — безпілотниками і ракетами — по обʼєкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі. На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували вогнеборці. Тільки за минулу добу — 21 обстріл. 42 приходи", — каже Чаус.

Фото: В'ячеслав Чаус