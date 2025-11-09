Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Сили ППО знищили 34 із 60 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Уночі Сили ППО знищили 34 із 60 ворожих БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 9 листопада Росія атакувала Україну 69 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, близько 50 із них – "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

У повітряних силах наголошують, що ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.
