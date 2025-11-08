Росіяни атакували ракетами і дронами Київщину: є поранена, пошкоджені будинки

У Вишгородському районі постраждала цивільна, також пошкодження зафіксовані у Бориспільському районі.

Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи", — ідеться у повідомленні. Унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями стегна госпіталізовали до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі.

Усі оперативні служби на місцях, продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла. Бʼє уночі по мирних населеним пунктам, намагаючись залякати та посіяти паніку. Їм це не вдасться. Ми сильні, стоїмо пліч-о-пліч і тому незламні", — наголошує начальник ОВА.