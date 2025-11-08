Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували ракетами і дронами Київщину: є поранена, пошкоджені будинки

У Вишгородському районі постраждала цивільна, також пошкодження зафіксовані у Бориспільському районі.

Росіяни атакували ракетами і дронами Київщину: є поранена, пошкоджені будинки
Ліквідація наслідків атаки
Фото: ДСНС України в Telegram

Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна. 

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник. 

"Усю ніч ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під ударом мирні населені пункти та обʼєкти енергетичної системи", — ідеться у повідомленні.  Унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями стегна госпіталізовали  до місцевої лікарні. Уся необхідна медична допомога надається.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджені приватні житлові будинки, автомобілі. 

Усі оперативні служби на місцях, продовжуються роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. 

"Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла. Бʼє уночі по мирних населеним пунктам, намагаючись залякати та посіяти паніку. Їм це не вдасться. Ми сильні, стоїмо пліч-о-пліч і тому незламні", — наголошує начальник ОВА.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies