Уночі росіяни атакували Одещину, є руйнування

Уночі 9 листопада російські війська здійснили чергову атаку по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Також виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Інформації про постраждалих не надходило.