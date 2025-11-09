Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Одещину, є руйнування

Сили ППО збили більшість ворожих цілей над Одеською областю.

Уночі росіяни атакували Одещину, є руйнування
Наслідки російського удару
Фото: ДСНС України

Уночі 9 листопада російські війська здійснили чергову атаку по мирному населенню та цивільній інфраструктурі Одещини

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Також виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Інформації про постраждалих не надходило.
