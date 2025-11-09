Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Російські війська обстріляли обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині (онолено)

Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом доби 8 листопада армія РФ здійснила серію атак по прикордонних громадах Чернігівської області — Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській. Під обстрілом опинився об'єкт енергетики у Корюківці.

Про це повідомили у Чернігівському прикордонному загоні, пише Суспільне.

У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано два вибухи, ймовірно, через удари FPV-дрона по селу Красний Хутір.

У Семенівській громаді під ворожими обстрілами опинилися село Логи (п’ять вибухів, ймовірно, FPV-дрони); Медведівка (один вибух FPV-дрона); Карповичі (декілька атак FPV-дронами та мінометами калібру 120 мм); Янжулівка (серія вибухів, спричинених як дронами, так і скиданням вибухових пристроїв із БпЛА); Баранівка (чотири вибухи внаслідок скидів вибухівки з безпілотників); Тимоновичі і Заріччя (удари дронів типу “Молнія” та FPV).

У Сновській громаді російські війська відкривали вогонь по селах Гута-Студенецька та Клюси. 

Загалом зафіксовано понад десять вибухів із використанням ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.

У Городнянській громаді під обстріл потрапило село Сеньківка — сім вибухів, імовірно, з мінометів калібру 82 мм.

Як додає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, учора вдень ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в Корюківці. Вночі безпілотниками вдарив по одному із підприємств. 

Було декілька влучань. Виникла пожежа, яку загасили вогнеборці. Усього за минулу добу Чернігівщина зазнала 44 обстрілів. 73 вибухи.
