За добу російські війська били по Сумщині понад 70 разів

За минулу добу російські війська здійснили 72 обстріли по Сумській області, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 7 листопада до ранку 8 листопада 2025 року, російські війська здійснили 72 обстріли по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше від російських атак постраждали Сумський, Шосткинський та Конотопський райони.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БПЛА, здійснював скидання ВОГ із БПЛА. Загалом, зафіксовано близько 20 ударів КАБ, а також до 10 ударів БПЛА і близько 10 скидань ВОГ з БПЛА.

Також ворог атакував FPV-дронами територію Сумщини.

Унаслідок російського терору, пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. У Ворожбянській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, у Путивльській громаді — нежитловий будинок та приватні автомобілі.

У Садівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, а в Миколаївській селищній громаді пошкоджено приміщення навчального закладу.

У Шосткинській громаді через атаку БпЛА, крім нежитлового приміщення, пошкоджено також житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.