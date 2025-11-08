Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу російські війська били по Сумщині понад 70 разів

Найбільше постраждали Сумський, Шосткинський та Конотопський райони.

За добу російські війська били по Сумщині понад 70 разів
Фото: unn.ua

За минулу добу російські війська здійснили 72 обстріли по Сумській області, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 7 листопада до ранку 8 листопада 2025 року, російські війська здійснили 72 обстріли по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше від російських атак постраждали Сумський, Шосткинський та Конотопський райони.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, БПЛА, здійснював скидання ВОГ із БПЛА. Загалом, зафіксовано близько 20 ударів КАБ, а також до 10 ударів БПЛА і близько 10 скидань ВОГ з БПЛА.

Також ворог атакував FPV-дронами територію Сумщини.

Унаслідок російського терору, пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. У Ворожбянській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, у Путивльській громаді — нежитловий будинок та приватні автомобілі. 

У Садівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, а в Миколаївській селищній громаді пошкоджено приміщення навчального закладу.

У Шосткинській громаді через атаку БпЛА, крім нежитлового приміщення, пошкоджено також житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies