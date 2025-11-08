США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

Підрив Nord Stream: Лубінець просить створити належні умови утримання для підозрюваного Сергія Кузнєцова в Італії

Сергія утримують в колонії суворого режиму. Його дружина повідомила, що чоловік продовжує оголошене раніше голодування та має критичний стан здоров’я.

Підрив Nord Stream: Лубінець просить створити належні умови утримання для підозрюваного Сергія Кузнєцова в Італії
мітинг на підтримку Сергія Кузнєцова в Італії
Фото: телеграм / Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець ввечері 8 листопада повідомив, що зустрівся з Галиною Кузнєцовою — дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів «Північний потік»

Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров’я.

Лубінець зазначив, що ситуація вимагає негайних дій. Він взяв її під особистий контроль. 

Уже зроблено низку конкретних кроків. Зокрема, направлено офіційні листи від імені омбудсмена до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи (установа, яка здійснює захист прав утримуваних у місцях несвободи в Італії).

В Італії працює радник омбудсмена Олександр Городецький, якого знає українська спільнота в цій країні, як правозахисника. Він взяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання для громадянина України, а також враховуючи його стан здоров’я терміново надати ліки та їжу. 

Окрім цього, Олександр Городецький особисто передав лист від українського омбудсмена до Міністерства юстиції Італії. 

“Ми маємо зробити все можливе задля захисту прав українця. Адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод!” – зазначив Лубінець.
﻿
