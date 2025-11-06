Росіянин Ільдар Абдразаков не співатиме в Італії у опері “Дон Жуан”

Виступ російського баса Ільдара Абдразакова у Італії скасовано.
Про це повідомляє ANSA.
“Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері “Дон Жуан”, запланованій у театрі “Філармоніко” у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року”, – йдеться у заяві Фонду “Арена ді Верона”.
Зазначається, що перед тим фонд амфітеатру виступив проти залучення співака, назвавши його пропутінським.
- У липні в Болоньї скасували концерт Олександра Романовського - проросійського піаніста українського походження.
- Після тривалих дискусій та протестів у Мілані, рішучих дій української артистичної спільноти, та критики з боку політиків, активістів та навіть міністра культури Італії, палац Reggia di Caserta скасував концерт російського диригента Валерія Гергієва.