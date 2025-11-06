Росіянин Ільдар Абдразаков не співатиме в Італії у опері “Дон Жуан”

Таке рішення прийняли через його пропутінську позицію.

Ільдар Абдразаков у театрі «Ла Скала» в Мілані, Італія, 7 грудня 2018 року.

Виступ російського баса Ільдара Абдразакова у Італії скасовано.

Про це повідомляє ANSA.

“Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері “Дон Жуан”, запланованій у театрі “Філармоніко” у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року”, – йдеться у заяві Фонду “Арена ді Верона”.

Зазначається, що перед тим фонд амфітеатру виступив проти залучення співака, назвавши його пропутінським.