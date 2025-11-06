Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаКультура

Росіянин Ільдар Абдразаков не співатиме в Італії у опері “Дон Жуан”

Таке рішення прийняли через його пропутінську позицію.

Росіянин Ільдар Абдразаков не співатиме в Італії у опері “Дон Жуан”
Ільдар Абдразаков у театрі «Ла Скала» в Мілані, Італія, 7 грудня 2018 року.
Фото: EPA/UPG

Виступ російського баса Ільдара Абдразакова у Італії скасовано.

Про це повідомляє ANSA.

“Ільдар Абдразаков не виступатиме в опері “Дон Жуан”, запланованій у театрі “Філармоніко” у Вероні з 18 по 25 січня 2026 року”, – йдеться у заяві Фонду “Арена ді Верона”.

Зазначається, що перед тим фонд амфітеатру виступив проти залучення співака, назвавши його пропутінським.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies