Виступ скандального російського диригента-путініста Гергієва в Італії скасували

Таке рішення ухвалили після численного тиску з боку українських спільнот, інституцій та діячів з різних країн ЄС.

Після тривалих дискусій та протестів у Мілані , рішучих дій української артистичної спільноти, та критики з боку політиків, активістів та навіть міністра культури Італії, палац Reggia di Caserta скасував концерт російського диригента Валерія Гергієва. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Адміністрація Королівського палацу в Казерті скасувала симфонічний концерт під керівництвом Валерія Гергієва, який мав відбутися в межах фестивалю Un’Estate da RE 27 липня. Присутність російського диригента, якого критикують за підтримку російського президента, викликала бурхливі суперечки і побоювання організаторів заходу щодо можливих протестів напередодні або навіть під час концерту

Раніше проти участі Гергієва виступили як представники європейських інституцій, Світовий Конгрес українців, а також українські митці та артисти. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно відкрито засудила запланований виступ диригента. Розкритикував майбутній концерт і міністр культури Італії Алессандро Джулі.

А 19 липня у Мілані пройшла акція протесту з вимогою скасувати концерт. "Він не просто диригент, він уособлює путінську диктатуру, режим, який десятиліттями сіє смерть, страждання і зневажає права людини не тільки в Росії, але й у сусідніх країнах", — наголошують організатори.

Скасування концерту також вимагали близько 40 організацій українців з Італії, Польщі, Канади та інших країн. У спільному зверненні вони наголосили, що участь Гергієва у фестивалі — це спроба замаскувати політичну підтримку режиму Путіна під виглядом культурного заходу.

Українські асоціації в Італії були готові організувати акції протесту і вже придбали квитки в перші ряди концерту, щоб зблизька висловити Гергієву свій протест.

Валерій Гергієв — один із найвпливовіших культурних діячів Росії та давній соратник Владіміра Путіна. У 2012 році диригент з’явився у передвиборчій кампанії Путіна, а у 2014-му публічно підтримав анексію Криму. У 2016 році провів "патріотичний" концерт у сирійській Пальмірі, після того, як російські війська допомогли режиму Башара Асада повернути контроль над містом.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році Гергієв відмовився засудити вторгнення. Це призвело до низки розривів з провідними культурними інституціями — його звільнили з міланського театру "Ла Скала". З того часу він не виступав у Європі.