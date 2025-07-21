Головне за ніч та ранок понеділка, 21 липня: масована ворожа атака, понад 150 боєзіткнень, обшуки в детективів НАБУ

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ворожі обстріли, 16 нових послів.

Росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову масовану атаку. Застосували і дрони, і ракети. Запуски БпЛА ворог провів ще до опівночі, упродовж ночі бив дронами і ракетами, а ближче до 3 ранку запустив балістику. Повторний пуск балістики – близько 6 ранку.

Близько 12 ударів завдали по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Харкові є влучання біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі.

Унаслідок російської атаки по Івано-Франківській області поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкодження є в двох громадах: Городенківській і Івано-Франківській, а також в обласному центрі, розповіли в ДСНС.

У Києві є пошкодження в декількох районах. Відомо про сімох поранених і одного загиблого. П'ятеро людей ушпиталені. За уточненими даними, загиблим є чоловік у Солом'янському районі.

Загалом постраждали сім районів міста: Дарницький, Святошинський, Солом'янський, Дніпровський, Голосіївській, Оболонський, Шевченківський.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 ворожих штурмів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 043 160 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі сили ППО збили 224 засоби повітряного нападу, зокрема 24 з 24 запущених ворогом ракет.

Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.

Докладніше - в новині.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.

Президент також зазначив, що призначив 16 послів, і що сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.

СБУ і Офіс генерального прокурора вранці 21 липня прийшли зі слідчими діями до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України.

Їм інкримінують державну зраду, торгівлю з ворогом і корупційні дії, повідомили джерела в Службі безпеки.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича. Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду та вів незаконний бізнес з ворогом. Його затримано.

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