Головне за ніч та ранок понеділка, 21 липня: масована ворожа атака, понад 150 боєзіткнень, обшуки в детективів НАБУ

Росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову масовану атаку. Застосували і дрони, і ракети. Запуски БпЛА ворог провів ще до опівночі, упродовж ночі бив дронами і ракетами, а ближче до 3 ранку запустив балістику. Повторний пуск балістики – близько 6 ранку.
Близько 12 ударів завдали по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Харкові є влучання біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі.
Унаслідок російської атаки по Івано-Франківській області поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкодження є в двох громадах: Городенківській і Івано-Франківській, а також в обласному центрі, розповіли в ДСНС.
У Києві є пошкодження в декількох районах. Відомо про сімох поранених і одного загиблого. П'ятеро людей ушпиталені. За уточненими даними, загиблим є чоловік у Солом'янському районі.
Загалом постраждали сім районів міста: Дарницький, Святошинський, Солом'янський, Дніпровський, Голосіївській, Оболонський, Шевченківський.
Більше інформації – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 ворожих штурмів.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення.
На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. Росія вже втратила в Україні 1 043 160 військових.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
Уночі сили ППО збили 224 засоби повітряного нападу, зокрема 24 з 24 запущених ворогом ракет.
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.
Докладніше - в новині.
Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента.
Президент також зазначив, що призначив 16 послів, і що сьогодні на нараді з послами буде визначено ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців.
СБУ і Офіс генерального прокурора вранці 21 липня прийшли зі слідчими діями до окремих детективів Національного антикорбюро в різних регіонах України.
Їм інкримінують державну зраду, торгівлю з ворогом і корупційні дії, повідомили джерела в Службі безпеки.
За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича. Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду та вів незаконний бізнес з ворогом. Його затримано.
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