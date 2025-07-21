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Світоліна зустрілась із дітьми, що повернулись з окупації та РФ

Тренування тенісистка провела разом зі Сергієм Стаховським. 

Світоліна зустрілась із дітьми, що повернулись з окупації та РФ
Еліна Світоліна з дітьми
Фото: t.me/ermaka2022

Діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій та з депортації, зустрілися із амбасадоркою Bring Kids Back тенісисткою Еліною Світоліною. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

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Тренування для дітей Світоліна провела разом з відомим українським колишнім тенісистом, а нині військовим, Сергієм Стаховським. 

Стаховський та Світоліна на тренуванні з дітьми
Фото: t.me/ermaka2022
Стаховський та Світоліна на тренуванні з дітьми

"Подія об’єднала командні ігри, базові тенісні вправи та тепле, невимушене спілкування.  Спільна гра, фізична активність і тепла атмосфера допомагає відновити довіру, зняти напругу, повернути відчуття дитинства. І найголовніше — нагадують: вони не самі, і поруч є люди, які підтримують", - написав Єрмак. 

Він зазначив, що дітей не просто намагаються повернути додому, а хочуть створити атмосферу затишку, відчуття, що знову можна "радіти, мріяти і відчувати майбутнє". 

Нагадаємо, з депортації на ТОТ вдалося повернути більш ніж 1300 дітей, ще понад 19 000 тисяч незаконно вивезені до Росії, загалом під впливом РФ перебувають 1,6 млн українських дітей
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