Світоліна зустрілась із дітьми, що повернулись з окупації та РФ

Діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій та з депортації, зустрілися із амбасадоркою Bring Kids Back тенісисткою Еліною Світоліною. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Тренування для дітей Світоліна провела разом з відомим українським колишнім тенісистом, а нині військовим, Сергієм Стаховським.

Фото: t.me/ermaka2022 Стаховський та Світоліна на тренуванні з дітьми

"Подія об’єднала командні ігри, базові тенісні вправи та тепле, невимушене спілкування. Спільна гра, фізична активність і тепла атмосфера допомагає відновити довіру, зняти напругу, повернути відчуття дитинства. І найголовніше — нагадують: вони не самі, і поруч є люди, які підтримують", - написав Єрмак.

Він зазначив, що дітей не просто намагаються повернути додому, а хочуть створити атмосферу затишку, відчуття, що знову можна "радіти, мріяти і відчувати майбутнє".

Нагадаємо, з депортації на ТОТ вдалося повернути більш ніж 1300 дітей, ще понад 19 000 тисяч незаконно вивезені до Росії, загалом під впливом РФ перебувають 1,6 млн українських дітей.