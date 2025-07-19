МЗС відреагувало на депортацію Росією українців до кордону з Грузією

Десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли у транзитній зоні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував депортацію українських громадян Росією до кордону з Грузією.

За словами міністра, РФ використовує депортацію українців як інструмент тиску. З червня країна-агресор суттєво збільшила кількість депортованих, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією.

«Десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні», – розповів Сибіга.

Глава МЗС повідомив, що українські консули активно працюють над тим, щоб надати людям документи і забезпечити їхній транзит до України через Молдову.

«43 громадянина, включаючи колишнього політв’язня Андрія Коломійця, вже були евакуйовані цим шляхом. Однак інші досі перебувають у складних умовах на кордоні. Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути решту наших громадян до України. Водночас немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих», - додав міністр.

Сибіга зазначив, що українська сторона и публічно пропонує Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. «Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію напряму, а також через міжнародні організації офіційними каналами», - додав міністр.