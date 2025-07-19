Сили оборони проводять зачистку від російських ДРГ у Покровську Донецької області

У місті Покровськ на Донеччині підрозділи Сил оборони України проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію російських ДРГ.
Про це інформує ОСУВ "Хортиця".
"Ситуація перебуває під повним контролем . Всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", – ідеться у повідомленні.
Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців Покровська, які вирішили залишились в місті.
"Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", – наголошують у Силах оборони.
- За словами Президента, саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта.