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Сили оборони проводять зачистку від російських ДРГ у Покровську Донецької області

Контрдиверсійні заходи спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ у місті.

Сили оборони проводять зачистку від російських ДРГ у Покровську Донецької області
Фото: ОСУВ "Хортиця"

У місті Покровськ на Донеччині підрозділи Сил оборони України проводять контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію російських ДРГ.

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Про це інформує ОСУВ "Хортиця".

"Ситуація перебуває під повним контролем . Всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками — диверсійні групи знешкоджуються на підступах до Покровська", – ідеться у повідомленні.

Сили оборони оперативно реагують на всі загрози та гарантують безпеку мешканців Покровська, які вирішили залишились в місті.

"Просимо зберігати спокій, дотримуватись інформаційної тиші та не поширювати неперевірену інформацію", – наголошують у Силах оборони. 
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