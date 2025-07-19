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Росіяни вдарили по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, є загиблі

Окупанти здійснили ракетний удар по соціальній інфраструктурі Синельниківського району.

Росіяни вдарили по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, є загиблі
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські окупанти завдали ракетного удару по соціальній сфері Синельниківського рацону Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Васильківська громада.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", – ідеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, унаслідок удару двоє загинули. Наслідки атаки ще уточнюємо.

  • Ворог завдав наймасованішої комбінованої атаки із застосуванням БпЛА та ракет по місту Павлоград. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. 
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