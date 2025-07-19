Росіяни вдарили по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, є загиблі

За попередньою інформацією, унаслідок удару двоє загинули. Наслідки атаки ще уточнюємо.

"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти завдали ракетного удару по соціальній сфері Синельниківського рацону Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Васильківська громада.

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