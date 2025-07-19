Росіяни вдарили по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, є загиблі

Російські окупанти завдали ракетного удару по соціальній сфері Синельниківського рацону Дніпропетровщини. Під ударом опинилася Васильківська громада.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. Потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, унаслідок удару двоє загинули. Наслідки атаки ще уточнюємо.
- Ворог завдав наймасованішої комбінованої атаки із застосуванням БпЛА та ракет по місту Павлоград. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка.