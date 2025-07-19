У Херсоні російський дрон залетів у вікно приватного будинку, постраждали люди

Уранці 19 липня російський дрон залетів у вікно приватного будинку у Дніпровському районі Херсона та вибухнув. Унаслідок цього поранень зазнали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років", – ідеться у повідомленні.

Постраждалих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У потерпілих діагностували вибухові та черепно-мозкові травми. В одного — уламкове поранення гомілки. Медики надали їм необхідну допомогу.