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У Херсоні російський дрон залетів у вікно приватного будинку, постраждали люди

Постраждалих госпітадізували.

У Херсоні російський дрон залетів у вікно приватного будинку, постраждали люди
Фото: Херсонська МВА

Уранці 19 липня російський дрон залетів у вікно приватного будинку у Дніпровському районі Херсона та вибухнув. Унаслідок цього поранень зазнали двоє мирних жителів.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. У потерпілих діагностували вибухові та черепно-мозкові травми. В одного — уламкове поранення гомілки. Медики надали їм необхідну допомогу.
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