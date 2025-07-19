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На узбережжя Одещини винесло морську міну

Боєприпас знищили.

На узбережжя Одещини винесло морську міну
Фото: скріншот

В Одеській області до берега знову винесло морську міну. Військові моряки знищили боєприпас, інформують ВМС ЗСУ.

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"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега", – ідеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет  знищили шляхом контрольованого підриву. 

ВМС ЗС України попереджають:

  • Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
  • Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
  • У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

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