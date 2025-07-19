На узбережжя Одещини винесло морську міну

В Одеській області до берега знову винесло морську міну. Військові моряки знищили боєприпас, інформують ВМС ЗСУ.

"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега", – ідеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву.

ВМС ЗС України попереджають:

Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.

Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.

У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

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