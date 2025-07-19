На узбережжя Одещини винесло морську міну

В Одеській області до берега знову винесло морську міну. Військові моряки знищили боєприпас, інформують ВМС ЗСУ.
"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега", – ідеться у повідомленні.
Вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву.
ВМС ЗС України попереджають:
- Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
- Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
- У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.
У Велетенському Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні.