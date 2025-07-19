Сили оборони за добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

Загальні втрати ворога складають близько 1 040 950 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 російських окупантів, також знищено понад 160 ворожих БпЛА та 46 артилерійських систем.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 040 950 (+1120) осіб

танків – 11032 (+0) од

бойових броньованих машин – 23012 (+7) од

артилерійських систем – 30531 (+46) од

РСЗВ – 1442 (+1) од

засоби ППО – 1198 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)

крилаті ракети – 3492 (+1)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)

спеціальна техніка – 3932 (+0)

Дані уточнюються.