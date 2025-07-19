Сили оборони за добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 російських окупантів, також знищено понад 160 ворожих БпЛА та 46 артилерійських систем.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 040 950 (+1120) осіб
- танків – 11032 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23012 (+7) од
- артилерійських систем – 30531 (+46) од
- РСЗВ – 1442 (+1) од
- засоби ППО – 1198 (+1) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)
- крилаті ракети – 3492 (+1)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)
- спеціальна техніка – 3932 (+0)
Дані уточнюються.