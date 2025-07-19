«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 1120 російських окупантів

Загальні втрати ворога складають близько 1 040 950 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1120 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1120 російських окупантів, також знищено понад 160 ворожих БпЛА та 46 артилерійських систем. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 040 950 (+1120) осіб
  • танків – 11032 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23012 (+7) од
  • артилерійських систем – 30531 (+46) од
  • РСЗВ  – 1442 (+1) од
  • засоби ППО  – 1198 (+1) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів  – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 46712 (+163)
  • крилаті ракети  – 3492 (+1)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 55606 (+112)
  • спеціальна техніка  – 3932 (+0)

Дані уточнюються.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies