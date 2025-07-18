Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліцейські затримали мешканця Херсонщини за торгівлю зброєю

За даними слідства, чоловік продавав гранатомети за 20 тис. гривень.

Поліцейські затримали мешканця Херсонщини за торгівлю зброєю
Поліцейські затримали мешканця Херсонщини за торгівлю зброєю
Фото: Поліція Херсонщини

Співробітники поліції затримали раніше судимого 47-річного жителя Дар’ївки Херсонської області через те, що підозрюють його у торгівлі зброєю.

Підписуйтесь на наш Google News

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські дізнались, що у червні він за 20 тис. гривень продав гранатомет “РПГ-22”, і має намір продати ще один типу “РШГ-2”, також за 20 тис. гривень.

Після продажу гранатомета поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка, та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. 

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies