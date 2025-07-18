Поліцейські затримали мешканця Херсонщини за торгівлю зброєю

За даними слідства, чоловік продавав гранатомети за 20 тис. гривень.

Співробітники поліції затримали раніше судимого 47-річного жителя Дар’ївки Херсонської області через те, що підозрюють його у торгівлі зброєю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські дізнались, що у червні він за 20 тис. гривень продав гранатомет “РПГ-22”, і має намір продати ще один типу “РШГ-2”, також за 20 тис. гривень.

Після продажу гранатомета поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка, та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.